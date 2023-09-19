Міністр оборони Болгарії Тагарев про знайдений дрон з вибухівкою: Не варто думати, що ця війна нас якось омине
Про це заявив міністр оборони Тодор Тагарев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, можна точно припустити, що знайдений дрон пов'язаний з війною, яку Росія веде проти України.
"У нас немає підстав думати, що ця війна нас якось омине. Так, ризики для Болгарії існують", - наголосив Тагарев.
Він пояснив, що це не поодинокий випадок, а також підкреслив, що розслідування того, як дрон опинився в Болгарії, триває, додавши, що такого роду події відбуваються щотижня і навіть не раз на тиждень.
"Болгарська армія тримає потужності та кадри, щоб мати можливість реагувати на виявлення боєприпасів, що не розірвалися. Як я вже казав, його точно не виявляють радіолокаційні станції – ми не знаємо, коли і як він з'явився. Чи впав він у воду, чи якось інакше", - підсумував Тагарев.
Нагадаємо, раніше у Болгарії виявлено частину безпілотника з вибухівкою.