Міністр оборони Болгарії Тагарев про знайдений дрон з вибухівкою: Не варто думати, що ця війна нас якось омине

Знайдений у болгарському місті Тюленово безпілотник з вибухівкою пов’язаний з війною в Україні.

Про це заявив міністр оборони Тодор Тагарев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, можна точно припустити, що знайдений дрон пов'язаний з війною, яку Росія веде проти України.

"У нас немає підстав думати, що ця війна нас якось омине. Так, ризики для Болгарії існують", - наголосив Тагарев.

Він пояснив, що це не поодинокий випадок, а також підкреслив, що розслідування того, як дрон опинився в Болгарії, триває, додавши, що такого роду події відбуваються щотижня і навіть не раз на тиждень.

"Болгарська армія тримає потужності та кадри, щоб мати можливість реагувати на виявлення боєприпасів, що не розірвалися. Як я вже казав, його точно не виявляють радіолокаційні станції – ми не знаємо, коли і як він з'явився. Чи впав він у воду, чи якось інакше", - підсумував Тагарев.

Нагадаємо, раніше у Болгарії виявлено частину безпілотника з вибухівкою.

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