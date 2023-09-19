Російську інформаторку, яка шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ, затримали у Слов’янську, - СБУ

У Слов’янську затримали жінку, яка намагалась виявити локації ЗСУ та навести на них російськ ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню, які задіяні у контрнаступі під Бахмутом. Щоб відслідковувати переміщення українських військ, фігурантка облаштувала у власній квартирі своєрідний "спостережний пункт".

Отриману інформацію передавала на один з прокремлівських Телеграм-каналів, який адмініструють представники російських спецслужб", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

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