Атака дронами на Львів: під завалами виявили тіло працівника складу

Внаслідок атаки ворожих дронів на Львів загинув чоловік, його тіло виявили під завалами на складі.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є загиблий через нічну атаку по Львову. Під завалами на складі виявили тіло працівника. Щирі співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч та під ранок 19 вересня Повітряні сили інформували про загрозу ударних БпЛА.

"Ударні БпЛА - в повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини. Триває бойова робота! Не покидайте укриттів!", - застерігали ПС.

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Згодом стало відомо, що ворог атакував Львів "Шахедами", горить дах промислового складу. В ОВА повідомили про три влучання у промислові склади. На Хмельниччині теж чули вибухи, працювала ППО.

Також Цензор.НЕТ повідомляв про вибух у Кривому Розі. Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 27 із 30 ударних "Шахедів".