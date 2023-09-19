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Атака дронами на Львів: під завалами виявили тіло працівника складу

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Атака дронами на Львів: під завалами виявили тіло працівника складу
Внаслідок атаки ворожих дронів на Львів загинув чоловік, його тіло виявили під завалами на складі.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є загиблий через нічну атаку по Львову. Під завалами на складі виявили тіло працівника. Щирі співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч та під ранок 19 вересня Повітряні сили інформували про загрозу ударних БпЛА.

"Ударні БпЛА - в повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини. Триває бойова робота! Не покидайте укриттів!", - застерігали ПС.

Також читайте: На Хмельниччині чули вибухи, працювала ППО

Згодом стало відомо, що ворог атакував Львів "Шахедами", горить дах промислового складу. В ОВА повідомили про три влучання у промислові склади. На Хмельниччині теж чули вибухи, працювала ППО.

Також Цензор.НЕТ повідомляв про вибух у Кривому Розі. Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 27 із 30 ударних "Шахедів".

Топ коментарі

  • Виктор Паплинский
    ️Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС, - мер Львова Андрій Садовий.

    Можу тільки уявити, скільки гуманітарної допомоги буде списане...
  • Slava Investor
    На московию такое тоже прилетит. И на много много лет вперед. Не расслабляйтесь, паскудники
  • Onufri Zagloba
    Садовий у ЛЬвові нічого не вирішує, як, власне, і всюди в Україні (крім Києва) обрана народом влада, яка вже вона є, усунена від реальної влади зеленими. Народ сам обрав монобільшість зеленої сволоти, до якої зараз долучилось і опзж, а монобільшість прийнряла "закони", за якими вся фактична влада, в тому числі розпорядження грошима від податків, належить "смотрящим" від так званих військово-цивільних адміністрацій. У Львівській області вся влада належить голові обласної "організації" слуг народу - Максиму Козицькому, який є одним з паханів клану Козицьких, де головним є його батько Зиновій Козицький. Цьому олігархічному клану належить фактично весь бізрнес не тільки у Львові, але і по Західній Україні. А ви кажете: Садовий. Він у них на побігушках, як і вся решта обласного "начальства"
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