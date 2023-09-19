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Війна в Україні, можливо, триватиме довгий час, - Ердоган

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Війна в Україні, можливо, триватиме довгий час, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що лише лідери України та РФ зможуть сказати, скільки триватиме війна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Я не можу назвати вам терміни закінчення війни чи сказати, як довго вона триватиме. Тільки лідери обох сторін зможуть вам сказати про це", - сказав Ердоган.

За його словами, конфлікт, можливо, триватиме "довгий час".

При цьому турецький лідер висловив сподівання на якнайшвидше завершення конфлікту.

"І пан Путін виступає за якнайшвидше припинення цієї війни", - сказав він, коментуючи свої переговори з російським диктатором.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    оце для турків вікно можливостей - можна роками допомагати рашкє обходити санкції та мати неабиякі прибутки...
  • Maksim Perepelitca
    "І пан Путін виступає за якнайшвидше припинення цієї війни", - сказав він, коментуючи свої переговори з російським диктатором. Джерело: https://censor.net/ua/n3444292
    Та шо ти кажеш !?
    То чому ж він не дає наказу своєму стаду - залишити територію України і повернутись у свої ***** . ?
  • Сірий
    Якийсь дурачок вже закінчив війну
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