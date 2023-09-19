Війна в Україні, можливо, триватиме довгий час, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що лише лідери України та РФ зможуть сказати, скільки триватиме війна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Я не можу назвати вам терміни закінчення війни чи сказати, як довго вона триватиме. Тільки лідери обох сторін зможуть вам сказати про це", - сказав Ердоган.

За його словами, конфлікт, можливо, триватиме "довгий час".

При цьому турецький лідер висловив сподівання на якнайшвидше завершення конфлікту.

"І пан Путін виступає за якнайшвидше припинення цієї війни", - сказав він, коментуючи свої переговори з російським диктатором.

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