Упродовж доби окупанти випустили 430 снарядів по Херсонщині, 3 людини загинули, ще 11 - зазнали поранень
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Минулої доби росіяни здійснили 95 обстрілів Херсонщини, по Херсону випустили 11 снарядів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будинок культури у Бериславському районі; територію гаражного кооперативу та підприємства у Херсоні.
Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.