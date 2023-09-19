На атакованих окупантами складах у Львові зберігали гуманітарну допомогу благодійної місії, - Садовий

На промислових складах у Львові, на яких спалахнула пожежа внаслідок ворожої атаки дронами, зберігали гуманітарну допомогу.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває ліквідація наслідків ранкових прильотів по Львову. На жаль під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС", - інформує очільник міста.

Він також зазначив, що загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних.

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Як повідомлялося, у ніч та під ранок 19 вересня Повітряні сили інформували про загрозу ударних БпЛА.

"Ударні БпЛА - в повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини. Триває бойова робота! Не покидайте укриттів!", - застерігали ПС.

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Згодом стало відомо, що ворог атакував Львів "Шахедами", горить дах промислового складу. В ОВА повідомили про три влучання у промислові склади. На Хмельниччині теж чули вибухи, працювала ППО.

Також Цензор.НЕТ повідомляв про вибух у Кривому Розі. Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 27 із 30 ударних "Шахедів".