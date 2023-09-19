Країни G7 у спільній заяві закликали Китай тиснути на РФ щодо припинення війни в Україні

Міністри закордонних справ "Групи семи" закликали Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, про це пише Reuters.

Міністри закордонних справ країн G-7 зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН і опублікували спільну заяву.

Члени G7 сподіваються, що Китай наполягатиме на негайному, повному та безумовному виведенні російських військ з України. Вони також привітали участь Китаю в зустрічі під керівництвом Києва в Джидді та "надалі заохочували Китай підтримувати справедливий і міцний мир, зокрема і шляхом прямого діалогу з Україною".

У спільній заяві не згадується жодна країна, але йдеться, що її члени "знову закликають треті сторони припинити надавати Росії будь-яку допомогу в агресивній війні, інакше зазнають серйозних витрат".

Читайте також: Стефанчук закликав країни G7 та ЄС бути готовими підтримати українську енергосистему восени та взимку