Країни G7 у спільній заяві закликали Китай тиснути на РФ щодо припинення війни в Україні
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Міністри закордонних справ "Групи семи" закликали Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, про це пише Reuters.
Міністри закордонних справ країн G-7 зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН і опублікували спільну заяву.
Члени G7 сподіваються, що Китай наполягатиме на негайному, повному та безумовному виведенні російських військ з України. Вони також привітали участь Китаю в зустрічі під керівництвом Києва в Джидді та "надалі заохочували Китай підтримувати справедливий і міцний мир, зокрема і шляхом прямого діалогу з Україною".
У спільній заяві не згадується жодна країна, але йдеться, що її члени "знову закликають треті сторони припинити надавати Росії будь-яку допомогу в агресивній війні, інакше зазнають серйозних витрат".