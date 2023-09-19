Ворог посилює застосування авіації, - ОК "Південь"
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Окупанти не можуть зрозуміти, на якому напрямку слід очікувати активізації руху Сил оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі "Еспресо".
"Ворог не припиняє активності щодо маневрування силами та засобами, ведення контрбатарейної боротьби й посилює напрямок застосування авіації. Останніми днями ворог застосовує до 10 керованих авіабомб, які спрямовані у напрямок Бериславського району", - зазначила речниця.
Вона наголосила, що російські війська намагаються прицільно бити по сільськогосподарських потужностях південних областей, щоб тиснути на цивільне населення.
"Окупанти намагаються зупиняти рух Сил оборони, перепрофільовуючи їх на інші напрямки, оскільки не можуть зрозуміти, звідки чекати чергової активізації нашого руху", - додала Гуменюк.