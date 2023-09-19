Ворог посилює застосування авіації, - ОК "Південь"

Окупанти не можуть зрозуміти, на якому напрямку слід очікувати активізації руху Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі "Еспресо".

"Ворог не припиняє активності щодо маневрування силами та засобами, ведення контрбатарейної боротьби й посилює напрямок застосування авіації. Останніми днями ворог застосовує до 10 керованих авіабомб, які спрямовані у напрямок Бериславського району", - зазначила речниця.

Вона наголосила, що російські війська намагаються прицільно бити по сільськогосподарських потужностях південних областей, щоб тиснути на цивільне населення.

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"Окупанти намагаються зупиняти рух Сил оборони, перепрофільовуючи їх на інші напрямки, оскільки не можуть зрозуміти, звідки чекати чергової активізації нашого руху", - додала Гуменюк.