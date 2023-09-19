У США заарештували росіянина, який переправляв мікроелектроніку подвійного призначення до РФ

Росіянина у США обвинувачують у закупівлі мікроелектроніки подвійного призначення для передачі в Росію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили у Мін'юсті США.

51-річному Максиму Марченку пред'явлено обвинувачення у контрабанді, шахрайстві, відмиванні грошей, участі у схемі незаконного придбання американської мікроелектроніки подвійного призначення та її відправки до Росії.

"Після несправедливого вторгнення Росії в Україну Марченко та його спільники... використовували підставні компанії та інші обманні шляхи, щоб забезпечити мікроелектроніку американського виробництва, яка використовується, зокрема, у прицілах, окулярах нічного бачення, тепловізорах та системах озброєнь, для використання росіянами", - зазначив прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс.

Громадянину Росії загрожує ув'язнення на строк до 20 років.

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