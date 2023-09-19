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У США заарештували росіянина, який переправляв мікроелектроніку подвійного призначення до РФ

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У США заарештували росіянина, який переправляв мікроелектроніку подвійного призначення до РФ
Росіянина у США обвинувачують у закупівлі мікроелектроніки подвійного призначення для передачі в Росію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили у Мін'юсті США.

51-річному Максиму Марченку пред'явлено обвинувачення у контрабанді, шахрайстві, відмиванні грошей, участі у схемі незаконного придбання американської мікроелектроніки подвійного призначення та її відправки до Росії.

"Після несправедливого вторгнення Росії в Україну Марченко та його спільники... використовували підставні компанії та інші обманні шляхи, щоб забезпечити мікроелектроніку американського виробництва, яка використовується, зокрема, у прицілах, окулярах нічного бачення, тепловізорах та системах озброєнь, для використання росіянами", - зазначив прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс.

Громадянину Росії загрожує ув'язнення на строк до 20 років.

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    От і пояснення, звідки західна електроніка у рф з'являється.
    Таких марченків по всьому світу хоч греблю гати, і з'являються нові, бо завжди і всюди є охочі до грошей, що не задають зайвих питань.
  • Trevo Trow
    Якщо так ******** електроніку, то хай посидить на електричному стільці.
  • Деніс Войцеховський
    Русня радо тягає і цивільну електроніку. Не дарма кажуть про ракети з пральних машинок.
    Надійність і точність там на порядки нижча, але русні й так підійде.
    І агентів, що працюють по "цивілці", дуже складно вирахувати, і їх дуже багато.
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