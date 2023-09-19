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Остін відкрив засідання "Рамштайн-15": "Час працює проти Путіна" (оновлено)

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Остін відкрив засідання "Рамштайн-15": "Час працює проти Путіна" (оновлено)
Сьогодні, 19 вересня, на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині, розпочалося 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Час працює проти Путіна", - заявив, відкриваючі зустріч міністр оборони США Ллойд Остін і пообіцяв, що партнери будуть стояти на боці України стільки, скільки треба.

Це перша зустрічі для Рустема Умерова на посаді голови оборонного відомства України.

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"Я говорив це раніше, і я скажу це знову. ППО рятує життя. Тому я закликаю цю групу продовжувати зміцнювати наземну протиповітряну оборону України. І ми маємо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними їй системами ППО", - зазначив Остін.

Очільник Пентагону також наголосив на важливості того, щоб Україна наразі отримала боєприпаси, необхідні для продовження боротьби, включно зі 155-міліметровими.

Окремо він відзначив коаліції всередині Контактної групи, які "ще більше зміцнюють здатність України пережити російську агресію".

"Я вдячний багатьом присутнім тут сьогодні друзям, включно з Данією, Естонією, Німеччиною, Люксембургом, Нідерландами та Польщею, за те, що вони виступили й очолили коаліції. Ці коаліції займаються конкретними завданнями, такими як танки Leopard, навчання F-16 і IT. А новини про їхню роботу ми почуємо сьогодні пізніше, - сказав Остін.

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Топ коментарі

  • Роман Кокоровець 01cbec24
    час працює проти українців , кожного дня гинуть , руйнується житло і підприємства !
  • Redcar Ukraine
    Час працює проти путіна?

    - Поки ми чекали броню, кацапи так окопались на півдні, що хрін їх просто так звідти викуриш.
    - Зараз будемо ще чекати f-16, атакамсів, нарощення 155 калібру. Кацапи ще більше окопаються
    - Санкції все більше втрачають ефективність
    - Росіяни знаходять способи нарощувати виробництво ракет та снарядів
    - Нам все складніше мобілізовувати людей. На росії з цим - безліміт
  • Igor Uh e179719d
    Так, і щоб він працював ще краще, ціна нафти уралс з весняних 55 доларів стала 79 (при закладеній в їхній ююджет70,5). А так все прекрасно, пекельні санкції працюють, Україну нищать.
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