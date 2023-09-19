Остін відкрив засідання "Рамштайн-15": "Час працює проти Путіна" (оновлено)

Сьогодні, 19 вересня, на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині, розпочалося 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Час працює проти Путіна", - заявив, відкриваючі зустріч міністр оборони США Ллойд Остін і пообіцяв, що партнери будуть стояти на боці України стільки, скільки треба.

Це перша зустрічі для Рустема Умерова на посаді голови оборонного відомства України.

Також читайте: Пентагон анонсував візит Остіна до Німеччини для проведення "Рамштайну-15"

"Я говорив це раніше, і я скажу це знову. ППО рятує життя. Тому я закликаю цю групу продовжувати зміцнювати наземну протиповітряну оборону України. І ми маємо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними їй системами ППО", - зазначив Остін.

Очільник Пентагону також наголосив на важливості того, щоб Україна наразі отримала боєприпаси, необхідні для продовження боротьби, включно зі 155-міліметровими.

Окремо він відзначив коаліції всередині Контактної групи, які "ще більше зміцнюють здатність України пережити російську агресію".

"Я вдячний багатьом присутнім тут сьогодні друзям, включно з Данією, Естонією, Німеччиною, Люксембургом, Нідерландами та Польщею, за те, що вони виступили й очолили коаліції. Ці коаліції займаються конкретними завданнями, такими як танки Leopard, навчання F-16 і IT. А новини про їхню роботу ми почуємо сьогодні пізніше, - сказав Остін.