Танки M1 Abrams незабаром прибудуть до України, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що перша партія танків M1 Abrams прибуде в Україну найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Пентагону заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

"Радий повідомити, що танки M1 Abrams, які Сполучені Штати передали раніше, незабаром прибудуть до України", - сказав Остін.

Міністр також наголосив на важливості забезпечення України системами протиповітряної оборони.

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