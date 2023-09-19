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Танки M1 Abrams незабаром прибудуть до України, - Остін

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Танки M1 Abrams незабаром прибудуть до України, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що перша партія танків M1 Abrams прибуде в Україну найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Пентагону заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

"Радий повідомити, що танки M1 Abrams, які Сполучені Штати передали раніше, незабаром прибудуть до України", - сказав Остін.

Міністр також наголосив на важливості забезпечення України системами протиповітряної оборони.

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Топ коментарі

  • Роман Кокоровець 01cbec24
    так з лютого їдуть ! щоб до вас так швидка їхала !
  • Wlad West
    Своим ходом идут.
  • Ольга Костыря 22c17405
    Да неужели? Все десять?
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