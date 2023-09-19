Танки M1 Abrams незабаром прибудуть до України, - Остін
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Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що перша партія танків M1 Abrams прибуде в Україну найближчим часом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Пентагону заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України.
"Радий повідомити, що танки M1 Abrams, які Сполучені Штати передали раніше, незабаром прибудуть до України", - сказав Остін.
Міністр також наголосив на важливості забезпечення України системами протиповітряної оборони.