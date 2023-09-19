Знищеного російськими обстрілами українського зерна вистачило б, щоб годувати понад 10 млн людей протягом року, - Остін

Російські окупанти, обстрілюючи зернову інфраструктуру України, знищили щонайменше 280 тис. тонн зерна.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, впродовж останніх місяців Росія продовжувала удари по українських портах та зерновій інфраструктурі.

"В результаті цих атак було знищено щонайменше 280 тис. тонн зерна, чого вистачило би, щоби годувати 10,5 млн людей протягом року", - сказав міністр.

Остін сказав, що дії Росії продовжують загрожувати світовій продовольчій безпеці та створювати умови для нової гуманітарної кризи на планеті.

Він запевнив, що партнери – у форматі "Рамштайн" це майже 50 країн – продовжать надавати Україні потрібну допомогу, щоб вона могла захищатися від агресора.

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