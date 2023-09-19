Знімав будівлю СБУ та закликав ударити по ній ракетами: У Львові затримано блогера
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами. Щоб поширити такі заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Інстаграм поблизу будівлі української спецслужби. Під час стріму він разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що контент блогер поширював на власну аудиторію у понад 1,7 тис. користувачів.
"За даними слідства, зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично "приєднується" до стрімів свого поплічника в Україні. При обшуках у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису", - зазначили в СБУ.
Наразі їм планується повідомлення про підозру. Їм загрожує тюремне ув’язнення.