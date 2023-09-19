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Знімав будівлю СБУ та закликав ударити по ній ракетами: У Львові затримано блогера

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Знімав будівлю СБУ та закликав ударити по ній ракетами: У Львові затримано блогера
У Львові затримано блогера-прихильника рашизму, який закликав знищити адмінбудівлю Служби безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами. Щоб поширити такі заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Інстаграм поблизу будівлі української спецслужби. Під час стріму він разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контент блогер поширював на власну аудиторію у понад 1,7 тис. користувачів.

"За даними слідства, зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично "приєднується" до стрімів свого поплічника в Україні. При обшуках у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису", - зазначили в СБУ.

Наразі їм планується повідомлення про підозру. Їм загрожує тюремне ув’язнення.

Також читайте: Прокремлівський блогер-мільйонник Подоляка коригував ракетні удари по Миколаєву, - СБУ

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Топ коментарі

  • Urs
    у США 51-річному Максиму Марченку пред'явлено обвинувачення у контрабанді, шахрайстві, відмиванні грошей, участі у схемі незаконного придбання американської мікроелектроніки подвійного призначення та її відправки до Росії. Громадянину Росії загрожує ув'язнення на строк до 20 років. Джерело: https://censor.net/ua/n3444302: https://censor.net/ua/n3444302

    а у нас цьому дадуть від п'яти до восьми. А той що а ЄС взагалі відбудеться переляком.
  • Vika Kudrya a0418aec
    Я не розумію нашу владу. "Наразі їм планується повідомлення про підозру. Їм загрожує тюремне ув'язнення." Яка ПІДОЗРА яке УВ'ЯНЕННЯ - це ВІЙНА на винищення. Це ВОРОГ - він ніколи не буде іншим. Тільни повне знищення і нішо інше. Нам ще їх утримувати та годувати. Навіщо - я не розумію.
  • Andry Moon
    Тут премія Дарвіна в номінації самий упоротий дебіл року
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