Знімав будівлю СБУ та закликав ударити по ній ракетами: У Львові затримано блогера

У Львові затримано блогера-прихильника рашизму, який закликав знищити адмінбудівлю Служби безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами. Щоб поширити такі заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Інстаграм поблизу будівлі української спецслужби. Під час стріму він разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контент блогер поширював на власну аудиторію у понад 1,7 тис. користувачів.

"За даними слідства, зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично "приєднується" до стрімів свого поплічника в Україні. При обшуках у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису", - зазначили в СБУ.

Наразі їм планується повідомлення про підозру. Їм загрожує тюремне ув’язнення.

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