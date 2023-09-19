Ердоган: "Я довіряю Росії так само, як і Заходу"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія надійна настільки ж, наскільки і Захід, і він довіряє їм однаково.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Ердоган сказав під час інтерв'ю американській телекомпанії PBS у Нью-Йорку, де він бере участь у Генеральній асамблеї ООН.

Пояснюючи свою нещодавню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, Ердоган сказав, що йому не вдалося змусити його відновити Чорноморську зернову ініціативу, але що він домігся від Росії зобов’язання поставити 1 мільйон тонн зерна до Африки.

"У мене немає причин не довіряти їм", – сказав Ердоган.

"Наскільки надійний Захід, настільки ж надійна і Росія. Протягом останніх 50 років ми чекали на порозі ЄС, і в цей момент я довіряю Росії так само, як і Заходу", – додав турецький президент.

Нагадаємо, Президент Європейської ради Шарль Мішель, виступаючи на зустрічі лідерів G20 у Нью-Делі (Індія), відкрито звинуватив представника Росії - міністра закордонних справ Сергія Лаврова в цинізмі та пародії на щедрість, коли РФ бомбардує українську портову інфраструктуру та пропонує у дар країнам Африки 1 млн тонн зерна.

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