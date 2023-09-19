Український контрнаступ продовжує демонструвати сталий прогрес, - Остін

Українські війська ведуть важкі бої, звільняючи рідну землю від окупантів.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи зустріч у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Український контрнаступ продовжує демонструвати сталий прогрес", - заявив він.

Остін зазначив, що українські війська ведуть важкі бої, звільняючи суверенні території від російських загарбників і прориваючи потужні лінії оборони армії агресора. Глава Пентагону при цьому наголосив на ролі партнерів, зокрема членів Контактної групи, в успіхах ЗСУ та запевнив, що допомога буде тривати так довго, як буде потрібно, а в довгостроковій перспективі слугуватиме зміцненню української армії.

"Не треба робити помилки: ми будемо стояти на боці українців", - запевнив міністр оборони США.

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За його словами, історія покаже весь провал путінської безглуздої та жорсткої, імперської, неспровокованої агресії на мирного сусіда. Україна воює за справедливу мету, а тому має волю та силу перемогти Кремль, підкреслив Остін. Він зауважив, що президент РФ Володимир Путін намагався деморалізувати українців, а в результаті деморалізував власних військових. Кремль ізолював себе від світу та залишився із собі подібними – такими країнами, як Іран і Північна Корея, підкреслив він.