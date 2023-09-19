Міноборони Азербайджану заявило про початок "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху (оновлено)

Азербайджан повідомив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" на території Нагірного Карабаха.

Про це йдеться у заяві Міноборони Азербайджану, передає Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення положень Тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабахському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення, яке повернулося на визволені від окупації території, цивільних службовців, задіяних у будівельно-відновлювальних роботах та наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджанської Республіки, у регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, високоточною зброєю "на передній лінії та в глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їхні вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення.

"Ми ще раз заявляємо, що цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури не є цілями, з ладу виводяться лише легітимні військові цілі", - підсумували у заяві.

Як передає ЄП, МЗС Азербайджану заявило, що Вірменія має вивести свої війська із Нагірного Карабаху, оскільки це "єдиний шлях до миру" в регіоні.

У міністерстві зазначили, що "локальні антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху – це реакція на "низку масштабних військових провокацій і терактів" з боку сил Вірменії.

У МЗС Азербайджану додали, що присутність вірменських збройних сил у Карабаху являє "собою серйозну загрозу регіональному миру і стабільності".

"Єдиний спосіб домогтися миру і стабільності в регіоні – беззастережно і повністю вивести вірменські збройні сили з Карабаського регіону Азербайджану", - йдеться в заяві.

Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян скликав засідання Ради безпеки для обговорення ситуації у Нагірному Карабаху.

А Міністерство оборони Вірменії заявило, що на території Нагірного Карабаху немає вірменської армії. В уряді Вірменії заявили, що РФ не повідомила їй про "антитерористичну операцію" Баку в Карабаху.

У МЗС Росії "занепокоєні" ситуацією у Нагірному Карабасі.

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