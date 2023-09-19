Хорватія не імпортуватиме українське зерно, - прем’єр Пленкович

Прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що Хорватія є транзитною країною, і вони не мають наміру імпортувати українське зерно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання Politico.

"Позиція і бажання Хорватії такі: ми транзитна країна, а не країна, яка отримуватиме величезну кількість українського зерна, яке дешевше за наше", - сказав Пленкович.

За його словами, імпорт такої продукції призвів би до того, що їхні "фермери опинилися б у біді".

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Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Після цього Польща ввела власну заборону. Так само вчинили Угорщина та Словаччина.

Польські ЗМІ повідомляли, що ці три країни також відкинули план Києва з контролю за агроімпортом.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

19 вересня Україна повідомила, що подала позови до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції.