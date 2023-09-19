США та партнери виділили понад $76 млрд на допомогу обороні України, - Остін

Станом на зараз США та партнери загалом виділили Україні понад $76 млрд прямої оборонної допомоги.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін, відкриваючи 15-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Загалом США і глобальні партнери України виділили понад $76 млрд на пряму допомогу обороні України. Ця підтримка демонструє глибоку рішучість присутніх тут майже 50 країн. Разом ми забезпечимо Україну тим, що їй потрібно, тоді, коли вона цього потребує", - сказав Остін.

Окремо глава Пентагону висловив слова подяки колишньому міністру оборони України Олексію Резнікову "за все, що він зробив для вільної України", наголосивши на "його наполегливій праці й самовідданості".

Остін також привітав нового міністра оборони України Рустема Умєрова, для якого це перше засідання Контактної групи з оборони.

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"Мені дуже сподобалася наша розмова кілька днів тому, і, звісно, мені сподобалася наша зустріч. Я з нетерпінням очікую можливості тісно співпрацювати з вами і вашою командою", - зазначив він.