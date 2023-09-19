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США та партнери виділили понад $76 млрд на допомогу обороні України, - Остін

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США та партнери виділили понад $76 млрд на допомогу обороні України, - Остін
Станом на зараз США та партнери загалом виділили Україні понад $76 млрд прямої оборонної допомоги.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін, відкриваючи 15-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Загалом США і глобальні партнери України виділили понад $76 млрд на пряму допомогу обороні України. Ця підтримка демонструє глибоку рішучість присутніх тут майже 50 країн. Разом ми забезпечимо Україну тим, що їй потрібно, тоді, коли вона цього потребує", - сказав Остін.

Окремо глава Пентагону висловив слова подяки колишньому міністру оборони України Олексію Резнікову "за все, що він зробив для вільної України", наголосивши на "його наполегливій праці й самовідданості".

Остін також привітав нового міністра оборони України Рустема Умєрова, для якого це перше засідання Контактної групи з оборони.

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"Мені дуже сподобалася наша розмова кілька днів тому, і, звісно, мені сподобалася наша зустріч. Я з нетерпінням очікую можливості тісно співпрацювати з вами і вашою командою", - зазначив він.

Топ коментарі

  • Сірий
    А на яйця додали
  • Dan Dan 2bade173
    Розцінки по програмі PDA
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=0

    M777 155mm 6млн
    M109 155mm 7.5млн
    M142 HIMARS 4.3млн
    M119 105mm 2млн
    Загалом всіх типів артилерії + рсзо надано 290шт

    NASAMS 11.3млн
    Avenger 2млн
    Patriot 100млн
    Загалом ППО надано 40шт

    Bradley 2.4млн
    Stryker 4.2млн
    Загалом надано 379шт

    ******* по максимальній ціні
    290x8млн + 40*100млн + 379*5млн = 8.2млрд

    Інші союзники загалом, надали більше важкої техніки (включаючи радянські танки та літаки) чим США
  • Владислав Загребельний
    Забрали скільки? Скільки вартує 1,2 гігатонни в тротиловому еквіваленті збагаченого урану з плутонієм? І головне де його можна купити.
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