Норвегія передає Україні близько 50 гусеничних вантажівок, - Міноборони
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Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок. Вони дозволять доставити вантажі у райони, де немає доріг.
Про це повідомляється на сайті норвезького уряду, передає Цензор.НЕТ.
На міжнародному рівні машина має назву M548, а норвезька версія - NM199. Вантажівки здатні перевозити боєприпаси, продовольство і воду для українських військ у польових умовах, зазначили там.
Машини перебували на зберіганні у Збройних силах, але наразі проходять техобслуговування. Їх замінять за рахунок уже запланованих проєктів.
"Україна, як і раніше, гостро потребує військової підтримки в боротьбі з силами російського вторгнення. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.