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Норвегія передає Україні близько 50 гусеничних вантажівок, - Міноборони

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Норвегія передає Україні близько 50 гусеничних вантажівок, - Міноборони
Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок. Вони дозволять доставити вантажі у райони, де немає доріг.

Про це повідомляється на сайті норвезького уряду, передає Цензор.НЕТ.

На міжнародному рівні машина має назву M548, а норвезька версія - NM199. Вантажівки здатні перевозити боєприпаси, продовольство і воду для українських військ у польових умовах, зазначили там.

Машини перебували на зберіганні у Збройних силах, але наразі проходять техобслуговування. Їх замінять за рахунок уже запланованих проєктів.

"Україна, як і раніше, гостро потребує військової підтримки в боротьбі з силами російського вторгнення. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Дякуємо, Норвегія!...
  • Яр Холодний
    О-о-о! Це непогана новина! Настає осіннє бездоріжжя А нам воювать треба Війна чекать не буде - коли земля підсохне!
  • Amber
    Щира подяка , норвежцям , за надану нам допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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