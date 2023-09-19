Норвегія передає Україні близько 50 гусеничних вантажівок, - Міноборони

Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок. Вони дозволять доставити вантажі у райони, де немає доріг.

Про це повідомляється на сайті норвезького уряду, передає Цензор.НЕТ.

На міжнародному рівні машина має назву M548, а норвезька версія - NM199. Вантажівки здатні перевозити боєприпаси, продовольство і воду для українських військ у польових умовах, зазначили там.

Машини перебували на зберіганні у Збройних силах, але наразі проходять техобслуговування. Їх замінять за рахунок уже запланованих проєктів.

"Україна, як і раніше, гостро потребує військової підтримки в боротьбі з силами російського вторгнення. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

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