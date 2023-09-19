Президент Ірану Райсі: Ми готові виступити посередником, щоб домогтися припинення бойових дій між РФ та Україною

Президент Ірану Ібрагім Райсі, який часто висловлює свою солідарність з Росією, розкритикував США за підтримку України у військовій та економічній сферах та заявив, що Іран готовий виступити посередником між Росією та Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомляє Newsweek.

"Ми неодноразово заявляли, що готові виступити посередником, щоб домогтися припинення бойових дій між Російською Федерацією та Україною", – заявив Райсі під час зустрічі в рамках тижня Генеральної Асамблеї ООН.

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Лідер Ірану засудив США за їхню підтримку України у військовій та економічній сферах. Райсі наголосив, що Штати сприяють розладу, надаючи Києву значну військову допомогу.

"Чому така запопадливість у постачанні військової техніки та отриманні доларової суми від цих постачань і продажів, замість того, щоб енергійно виходити на арену, щоб сприяти припиненню бойових дій та сприяти миру?" – заявив він.

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