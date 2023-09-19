Ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджено дитячий садок, школу та 20 будинків

У Кривому Розі на Дніпропетровщині зафіксовано пошкодження внаслідок ракетного удару військ РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліквідуємо наслідки ранкового ураження: один дитячий садок, одна школа, уже 20, за уточненими даними, багатоквартирних будинків", - поінформував Вілкул.

За його словами, комунальники вже закривають плівкою розбиті вікна, балкони, двері під'їздів. Жителям видають будматеріали для ліквідації пошкоджень, а упродовж 7-10 днів вікна засклять.

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"ППО підтвердило, що це була балістика - Іскандер-М", - додав Вілкул

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 19 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині прогримів вибух.