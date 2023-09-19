Новини

Надумані висновки ДАСУ ускладнюють виготовлення зброї та створюють загрозу нацбезпеці, - КБ "Луч"

16 02268
Надумані висновки ДАСУ ускладнюють виготовлення зброї та створюють загрозу нацбезпеці, - КБ "Луч"
Позиція Держаудитслужби щодо повернення прибутку на оборонних закупівлях створює загрози національній безпеці.

Про це йдеться у заяві КБ "Луч", передає Цензор.НЕТ.

Так, держпідприємство звернулося з офіційними листами до прем'єра Шмигаля, секретаря РНБО Данілова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна та гендиректора Укроборонпрому Сметаніна з проханням врегулювання відповідності висновків Держаудитслужби законодавству.

"Окрім військової агресії російської федерації проти України, ДП "ДержККБ "ЛУЧ" зіткнулося із внутрішніми чинниками, які ускладнюють виконання поставлених завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги. Надумана позиція посадових осіб Держаудитслужби щодо заборони включення прибутку до складу ціни створила реальні загрози національній безпеці та оборони держави.

Висновки Держаудитслужби викликають здивування та обурення, спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади у період воєнного стану, а матеріали ревізії передано правоохоронним органам, на підставі яких відкрито кримінальні провадження. В штучному виникненні вказаних загроз зацікавлена передусім російська федерація, в інтересах якої ДП "ДержККБ "ЛУЧ" неодноразово зазнавало перепони у вигляді видуманих наклепів, бюрократичних перешкод нашій роботі", - зазначили у бюро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.

Також читайте: Дії ДАСУ та ДБР мають ознаки диверсії проти ВПК країни, що призведе до зупинки виробництва техніки та боєприпасів, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Всі накази і всі дії в країні йдуть виключно від однієї особи. Це 73% надали крім булави монобільшість на все і за все має відповідати одна особа і звичайно ці дуже вімні-превумні 73%, бо вони вже наржалися і виконали всі обіцянки свого Лідора і жити стало найкраще в світі, за кінцем епохи бідності настав мир, підготовка йшла до шашликів, але прийшли далі шашликів, проминувши їх. Хтось дійшов до злиднів, а когось немає і немає багатьох міст і сіл, але тот таке, головене не "Барига".
  • Сергій Шешеня
  • artem4ik 49b379f5
    Ну прічьом тут зелемскай?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини