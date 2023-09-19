Надумані висновки ДАСУ ускладнюють виготовлення зброї та створюють загрозу нацбезпеці, - КБ "Луч"

Позиція Держаудитслужби щодо повернення прибутку на оборонних закупівлях створює загрози національній безпеці.

Про це йдеться у заяві КБ "Луч", передає Цензор.НЕТ.

Так, держпідприємство звернулося з офіційними листами до прем'єра Шмигаля, секретаря РНБО Данілова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна та гендиректора Укроборонпрому Сметаніна з проханням врегулювання відповідності висновків Держаудитслужби законодавству.

"Окрім військової агресії російської федерації проти України, ДП "ДержККБ "ЛУЧ" зіткнулося із внутрішніми чинниками, які ускладнюють виконання поставлених завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги. Надумана позиція посадових осіб Держаудитслужби щодо заборони включення прибутку до складу ціни створила реальні загрози національній безпеці та оборони держави.

Висновки Держаудитслужби викликають здивування та обурення, спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади у період воєнного стану, а матеріали ревізії передано правоохоронним органам, на підставі яких відкрито кримінальні провадження. В штучному виникненні вказаних загроз зацікавлена передусім російська федерація, в інтересах якої ДП "ДержККБ "ЛУЧ" неодноразово зазнавало перепони у вигляді видуманих наклепів, бюрократичних перешкод нашій роботі", - зазначили у бюро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.

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