Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2025 року
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", яка цитує Європейську комісію.
Цей крок забезпечить певність і підтримку для понад 4 мільйонів осіб, які користуються захистом у всьому ЄС, зазначили у Єврокомісії.
ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів, і її було автоматично продовжено на один рік.
Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому тимчасовий захист слід продовжити як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом.
Тепер цю пропозицію має затвердити Рада ЄС.
Нагадаємо, Європейська комісія повідомляла, що готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження Директиви про тимчасовий захист для українських біженців, якщо це буде необхідно, до 2025 року.