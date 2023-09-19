По ринку в Костянтинівці 6 вересня росіяни вдарили ракетою С-300, - СБУ (оновлено)

Російські загарбники 6 вересня завдали удару по ринку у Костянтинівці на Донеччині. За даними слідства, рашисти били ракетою з комплексу С-300.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УП повідомили у пресслужбі СБУ.

"СБУ розслідує черговий воєнний злочин РФ, який стосується обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці 6 вересня цього року. Розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об'єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії", - йдеться в повідомленні.

Джерело Цензор.НЕТ у Силах безпеки та оборони повідомило, що автор статті The New York Times Томас Гіббонс-Нефф, який у своєму матеріалі заявив, що по Костянтинівці нібито вдарили Збройні Сили України, раніше був неодноразово помічений на просуванні російських наративів.

У своїх статтях він раніше заявляв, що ЗСУ нібито використовують касетні боєприпаси у населених пунктах, що українські військові торгують танками та артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні.

Цього журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 вересня росіяни вдарили ракетою по мирних кварталах міста Костянтинівка. Внаслідок обстрілу РФ ринку повідомлялося про загибель 16 осіб, розбір завалів тривав до вечора.

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