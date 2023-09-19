Кабмін звільнив Котенка з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
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Уряд звільнив з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
"Звільнено Котенка Олега Олексійовича з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - зазначив Мельничук.
Нагадаємо, 13 вересня Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявляв, що планує написати заяву про відставку з посади.