Дві особи зазнали поранень під час обстрілу окупантами міста Середина-Буда на Сумщині

Окупанти обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, поранено двох місцевих жителів.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

"19 вересня 2023 року близько 11:30 год. окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району. Унаслідок обстрілу поранено двох місцевих жителів, які перебували на території власних домогосподарств, – 62-річного чоловіка та 66-річну жінку, також пошкоджено два приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

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