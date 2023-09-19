Удар росіян по складу у Львові знищив 300 тонн гуманітарної допомоги, - координаторка ООН Браун

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила сьогоднішній російський удар по Львову, через який вщент вигорів гуманітарний склад із 300 тоннами допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Я найрішучіше засуджую російський удар, унаслідок якого сьогодні вранці було зруйновано склад неурядової організації "Карітас-Спес" у Львові, на заході України. Цей важливий гуманітарний об’єкт, де було близько 300 тонн гуманітарної допомоги, вигорів вщент", – зазначила Браун у заяві.

Вона наголосила, що впродовж року удари по гуманітарних об’єктах посилились, що впливає на тих, хто вже потерпає від жахливих наслідків війни.

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Координаторка ООН нагадала, що гуманітарні співробітники, установи та активи захищені міжнародним гуманітарним правом, а удари по них суворо заборонені.

Як повідомлялося, уночі російська армія випустила у напрямку Львівської області 18 ударних дронів типу Shahed. Зафіксовано три влучання у промислові склади у Львові. Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка.