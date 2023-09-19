Президент Ірану Райсі відкидає звинувачення у постачанні безпілотників та зброї до РФ: Якщо США мають документ, то вони повинні його пред’явити

Президент Ірану Ібрагім Райсі під час зустрічі лідерів країн у межах Генеральної Асамблеї ООН у розмові зі ЗМІ відкинув звинувачення в тому, що його країна відправляла безпілотники та іншу зброю до Росії для використання у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

"Ми проти війни в Україні", - заявив Райсі.

Він визнав, що Іран і Росія вже давно мають міцні зв'язки, включно з оборонною співпрацею. Але він заперечив відправку зброї до Москви після початку війни.

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Натомість американські та європейські чиновники зазначають, що сама кількість іранських безпілотників, які використовуються у війні в Україні, свідчить про те, що потік такої зброї не тільки не припинився, але й посилився після початку бойових дій.

"Якщо у них (США. – Ред.) є документ про те, що Іран передав зброю або безпілотники росіянам після війни, то вони повинні його пред'явити", - заявив Райсі.

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