Президент Ірану Райсі відкидає звинувачення у постачанні безпілотників та зброї до РФ: Якщо США мають документ, то вони повинні його пред’явити
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Президент Ірану Ібрагім Райсі під час зустрічі лідерів країн у межах Генеральної Асамблеї ООН у розмові зі ЗМІ відкинув звинувачення в тому, що його країна відправляла безпілотники та іншу зброю до Росії для використання у війні проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.
"Ми проти війни в Україні", - заявив Райсі.
Він визнав, що Іран і Росія вже давно мають міцні зв'язки, включно з оборонною співпрацею. Але він заперечив відправку зброї до Москви після початку війни.
Натомість американські та європейські чиновники зазначають, що сама кількість іранських безпілотників, які використовуються у війні в Україні, свідчить про те, що потік такої зброї не тільки не припинився, але й посилився після початку бойових дій.
"Якщо у них (США. – Ред.) є документ про те, що Іран передав зброю або безпілотники росіянам після війни, то вони повинні його пред'явити", - заявив Райсі.