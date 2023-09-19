Зеленський залишає Татарова на посаді попри обвинувачення у корупції, щоб зберегти вплив на правоохоронні органи, - Reuters

Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров, попри численні обвинувачення у корупції, залишається на посаді, бо потрібен президентові Володимиру Зеленському для впливу на розгалужену правоохоронну систему України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Олег Майборода, колишній виконавчий директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент", під час перебування на посаді передавав хабарі для затвердження будівельних проєктів через чинного заступника голови ОП Олега Татарова. За словами Майбороди, хабарі проходили через Татарова з 2014 по 2019 рік. Контакти адвоката з міліцією, судами та прокуратурою зробили його ідеальним посередником. Доказів, однак, Майборода не надав, але вони повторюють обвинувачення антикорупційних відомств. Прокуратура закрила справу у квітні 2022 року за процесуальними підставами.

Агенція зазначає, що така інформація від Майбороди загрожує знову розпалити суперечку, яка дошкуляла Зеленському навіть під час війни: звинувачення політичних опонентів і антикорупційних активістів у тому, що Татарова захистили від судового переслідування.

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Татаров заперечує провину та стверджує, що через ці обвинувачення із ними "намагаються звести політичні рахунки".

Агенція додає, що Татаров, голова ОП Андрій Єрмак та Зеленський відмовилися коментувати ситуацію.

Reuters зауважує, що Татаров залишається на посаді попри те, що кільканадцять високопоставлених українських чиновніків пішли з посад через корупційні скандали, зокрема і колишній міністр оборони Олексій Резніков.

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Декілька політичних інсайдерів, опитаних Reuters, свідчать, що він є важливою фігурою, яка допомагає Зеленському контролювати розгалужені органи безпеки та правоохоронні органи України.

Виконавчий директор громадської організації "Український центр протидії корупції" Дар’я Каленюк вважає, що в умовах здорової демократії будь-який посадовець, обвинувачений у корупції, має бути відсторонений від посади до виправдання. "Якщо Зеленський не позбудеться Татарова, його не сприйматимуть як серйозного учасника очищення країни від корупції", - пояснила вона Reuters.

Каленюк вважає однак, що війна створила ведичезний тиск на владу щодо реформ. "Попит на зміни в суспільстві величезний. Як і вимоги щодо реформ, щоб досягти того, чого хочуть люди: інтеграції в НАТО та Європейський Союз".

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