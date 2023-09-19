"ДАСУ та ДБР просто "покладуть" весь оборонний комплекс за два тижні", - Ярова

Рішення Державної аудиторської служби України про визнання всього прибутку всіх постачальників Міністерства оборони "збитками держави" та дії ДБР, яке почало переслідувати українських виробників зброї, нищить обороноздатність держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в етері національного марафону "Єдині новини" повідомила волонтерка, членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова.

"У нас є підприємство КБ "Луч", яке випускає дуже серйозну й потужну зброю. Так от, до цього підприємства також прийшли та закидають їм "збитки державі". Ми можемо зараз просто весь військово-промисловий комплекс "покласти" за два тижні. Підприємства згорнуть свою діяльність і робити нічого не будуть. Тому що, якщо КБ "Луч" зараз сплатить ті нібито "збитки", що їм нарахувало ДАСУ, то підприємство просто збанкрутує", - наголосила Ярова.

Попри те, що Міністерство економіки видало окремі роз'яснення для ДАСУ та Міністерства оборони щодо прибутку постачальників Міноборони, оборонні підприємства продовжують отримувати приписи.

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В свою чергу державне підприємство КБ "Луч" оприлюднило заяву, в якій ідеться про те, що вони зіткнулись із внутрішніми чинниками, які ускладнюють виконання поставлених завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги.

"Надумана позиція посадових осіб Держаудитслужби щодо заборони включення прибутку до складу ціни створила реальні загрози національній безпеці та оборони держави. Висновки Держаудитслужби викликають здивування та обурення, спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади у період воєнного стану, а матеріали ревізії передано правоохоронним органам, на підставі яких відкрито кримінальні провадження. В штучному виникненні вказаних загроз зацікавлена передусім російська федерація, в інтересах якої ДП "ДержККБ "ЛУЧ" неодноразово зазнавало перепони у вигляді видуманих наклепів, бюрократичних перешкод нашій роботі" - йдеться в заяві.

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