Єврокомісія: Угорщина, Польща та Словаччина не припиняли участь у Координаційній платформі щодо української сільгосппродукції

У Єврокомісії заявили, що Польща, Угорщина та Словаччина продовжують участь у роботі Координаційної платформи щодо української сільгосппродукції.

Про це заявила представниця Європейської Комісії Міріам Гарсія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, вчора відбулося 10-те засідання Координаційної платформи, в рамках якої обговорювався представлений Україною план дій із контролю за експортом. "На цій зустрічі були присутні всі держави-члени, і відбувся обмін думками щодо цього плану. Ми домовилися, що продовжимо обговорення на цій основі та з урахуванням ухвалення Україною цього плану дій", - констатувала Гарсія.

Вона додала, що іще не знає, чи порушили законодавство ЄС ці країни, знову запровадивши в односторонньому порядку заборону після того, як рішенням Європейської Комісії попередню заборону не було продовжено. "Я думаю, що ми ще перебуваємо на ранній стадії процесу, щоб робити висновки про те, чи існує порушення законодавства ЄС. Ми подивимося, чи так це, і діятимемо відповідно", - резюмувала вона.

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Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Після цього Польща ввела власну заборону. Так само вчинили Угорщина та Словаччина.

Польські ЗМІ повідомляли, що ці три країни також відкинули план Києва з контролю за агроімпортом та припинили участь у роботі платформи.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

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