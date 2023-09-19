Чехія надасть Україні військову допомогу за фінансової підтримки Нідерландів і Данії

Чехія домовилася з Данією та Нідерландами про постачання чеської військової допомоги в Україну за їхньої фінансової підтримки. Першим проєктом стане передача Україні 15 модернізованих танків Т-72ЕА.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє České noviny.

Як зазначається, відповідну угоду підписано в кулуарах зустрічі у форматі "Рамштайн", що проходить у Німеччині.

У Міністерстві оборони Чехії вважають, ця угода стане чудовою можливістю для чеських компаній. Першим проєктом стане передача Україні 15 модернізованих танків Т-72ЕА.

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"Зокрема, йдеться про постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів від компаній нашої оборонної промисловості", – сказав заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець.

У чеському Міноборони зазначили, що метою є довгострокова співпраця та підтримка українських збройних сил.

Чехія вже має досвід подібної моделі співпраці. Вона вже передала Україні 45 модернізованих танків Т-72 у межах проєкту зі США та Нідерландами.

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