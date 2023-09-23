Болгарія купить у США 183 бронемашини Stryker
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Уряд Болгарії ухвалив рішення закупити 183 американські бойові машини Stryker для модернізації сухопутних військ країни та приведення їх у відповідність до стандартів НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.
В уряді Болгарії пояснили, що мета проєкту полягає в тому, щоб країна досягла оперативної сумісності з союзниками по НАТО, а також набула можливостей і підтримки для захисту країни самостйно, в рамках спільних операцій і в системі колективної оборони, а також для участі в операціях союзників за межами території країни.
Рішення про придбання бронемашин Stryker було ухвалено після схвалення Державним департаментом США продажу Болгарії 183 автомобілів та відповідного обладнання на суму 1,5 мільярда доларів.