Болгарія купить у США 183 бронемашини Stryker

Уряд Болгарії ухвалив рішення закупити 183 американські бойові машини Stryker для модернізації сухопутних військ країни та приведення їх у відповідність до стандартів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.

В уряді Болгарії пояснили, що мета проєкту полягає в тому, щоб країна досягла оперативної сумісності з союзниками по НАТО, а також набула можливостей і підтримки для захисту країни самостйно, в рамках спільних операцій і в системі колективної оборони, а також для участі в операціях союзників за межами території країни.

Рішення про придбання бронемашин Stryker було ухвалено після схвалення Державним департаментом США продажу Болгарії 183 автомобілів та відповідного обладнання на суму 1,5 мільярда доларів.

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