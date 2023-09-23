США просять Польщу пояснити слова Моравецького про "припинення поставок зброї Україні", - Bloomberg
Про це виданню Bloomberg заявив високопосадовец оборонного сектора США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Посадовець на умовах анонімності сказав, що Польща, як і раніше, віддана підтримці України, але її точна позиція незрозуміла.
Він, однак, додав, що розбіжності між Києвом і Варшавою наразі не призвели до розколу єдності коаліції, яка підтримує Україну.
Дипломатичне джерело в Європі розповіло Bloomberg, що польські дипломати приватно запевнили іноземних колег у подальшій військовій підтримці України з боку Польщі, навіть якщо і в менших масштабах.
Джерело додало, що втрата підтримки України з боку Польщі може виявитися згубною для української військової кампанії, оскільки загрожує підірвати єдність НАТО.
Як повідомлялося, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Києву своєї військової допомоги.