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Ми зацікавлені у приході канадського бізнесу в Україну, - Зеленський

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Ми зацікавлені у приході канадського бізнесу в Україну, - Зеленський
Україна зацікавлена у приході в Україну канадського бізнесу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зацікавлені у приході в Україну канадського бізнесу, зацікавлені у відновленні України - це те, чого ми сьогодні потребуємо. Вчора в Торонто з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо провели зустріч із представниками канадського бізнесу. Обговорили перспективи інвестування в Україну та передумови для того, щоб розпочати цей процес іще до завершення війни", - зазначив глава держави. 

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Топ коментарі

  • Nihilist Toxicus
    Шукає чергових лохів)))
  • VERA DI
    залишилася дрідниця - щоб канадський бізнес захотів познайомитися з нашими чиновниками
  • Wasyl Worobec
    Інвестняні вас чекають!!!
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