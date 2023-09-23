Канада запровадила санкції проти "Комсомольської правди" і російських молодіжних організацій "Юнармія" та "Молода гвардія"

З нагоди візиту президента України Володимира Зеленського Уряд Канади оголосив про запровадження санкцій проти 63 російських фізичних і юридичних осіб: у списку 42 людини та 21 юрособа.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це на пресконференції за підсумками переговорів із Володимиром Зеленським у п’ятницю заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як зазначив канадський прем’єр, підсанкційні особи "причетні до незаконного переміщення та утримання українських дітей, генерування та поширення дезінформації та пропаганди", а також ядерної програм РФ.

Згідно з інформацією на сайті МЗС Канади, санкційні обмеження набули чинності 20 вересня.

У списку згадуються, серед іншого, Московський державний інститут міжнародних відносин ("МГІМО") та його ректор Анатолій Торкунов, видання "Взгляд" і "Комсомольська правда" (останню неофіційно називають "улюбленою газетою Путіна").

Під нові обмеження Канади потрапили також Вища школи економіки РФ, російські молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія" і "Рух перших", так звані аналітичні центри – дискусійний клуб "Валдай", Російська рада з міжнародних справ і Рада із зовнішньої та оборонної політики.

Серед фізичних осіб у списку згадуються міністр праці РФ Антон Котяков, глава "Росспівробітництва" Євгеній Примаков та "Російське географічне товариство", яке очолює міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між двома державами.

Канада також підготувала новий пакет військової допомоги для України на майже 483 млн доларів США й долучиться до коаліції з навчання українців на винищувачах F-16.