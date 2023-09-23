Зеленський про нейтральні країни: У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію

У розв’язаній Росією війні проти України, не можна зберігати нейтралітет. Відсутність допомоги Україні - посилення РФ. Найбільшу ціну сьогодні платить Україна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ти допомагаєш Україні або Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що послаблення допомоги Україні - це ризик, але "якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися".

Президент подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням та зброєю.

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"Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все ж таки за це сьогодні платить Україна - людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу", - додав Зеленський.