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Від початку повномасштабного вторгнення троє командирів елітного полку десантників пішли у відставку або були ліквідовані, - британська розвідка

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Від початку повномасштабного вторгнення троє командирів елітного полку десантників пішли у відставку або були ліквідовані, - британська розвідка
Від початку повномасштабного вторгнення на територію України російські окупанти втратили трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Британії.

Зазначається, що вищезгадані командири були ліквідовані, або ж пішли у відставку.

Наприклад, командир 247 гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов, ймовірно, загинув на Оріховському напрямку на початку вересня 2023 року.

"Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Пилип Попов, ймовірно, подав у відставку", - пише розвідка.

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Також у перші тижні російського вторгнення під Миколаєвом було ліквідовано тодішнього командира 247 полку полковника Костянтина Зізевського.

"Досвід 247 полку висвітлює надзвичайне виснаження і високу плинність кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів", - зауважує розвідка.

Нагадаємо, за словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, під час удару по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі 22 вересня були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення дістали ще 16 терористів. Серед них є й російські генерали.

Топ коментарі

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    Тєкучка, утряска, бой -
    головні болі радянського товаровєда🤣
  • Dmitry Begemotovich
    Это означает низкую мотивацию и такой же низкий уровень подготовки командиров младшего и среднего звена. Если полковники лазят по передовой и попадают под раздачу - значит командиры низшего уровня свою задачу выполнять не могут или не хотят. Что в общем то хорошо. Как ни крути - мяса они еще понабирают, а вот офицеров такого уровня бабы не скоро нарожают.
  • Rino Rino
    то ж не колишні часи. зараз не обов'язково по передовій лазити чи біля передової. містер Хімарс може і в далекому тилу знайти і вручити білет на коцерт кобзона
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