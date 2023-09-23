Австралія підтримує обмеження права вето Росії у Радбезі ООН

Австралія підтримала вимогу президента України Володимира Зеленського позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН. Також країна закликала до подальших реформ органу.

Про це заявила глава МЗС Австралії Пенні Вонг у своїй промові на Генеральній асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Ми повинні вимагати більшого від постійних членів, включаючи обмеження на використання права вето. Росія щодня насміхається над ООН, продовжуючи своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну", - заявила вона.

Вонг запропонувала забезпечити більше постійних і непостійних представництв для Африки, Латинської Америки та Азії, включаючи постійні місця для Індії та Японії. За її словами, Австралія претендує на місце в Раді безпеки на 2029-2030 роки.

Вонг наголосила, що напруженість у Південно-Китайському морі і подальша розробка Північною Кореєю ядерної зброї ядерної зброї КНДР є серед проблем, які викликають "найбільш конфронтаційні обставини за десятиліття" і вимагають більшої відданості запобіганню конфліктам.

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"Коротко кажучи, військова міць розширюється, але заходи щодо стримування військового конфлікту - ні, і існує небагато конкретних механізмів для його запобігання", - сказала вона.