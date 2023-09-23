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Байден вказав Зеленському на необхідність незалежної боротьби з корупцією в Україні

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Байден вказав Зеленському на необхідність незалежної боротьби з корупцією в Україні
Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським наголосив на необхідності незалежної боротьби з корупцією та важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інституцій.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому Білим домом за результатами зустрічі двох лідерів, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський поділився планами щодо боротьби з корупцією в Україні. Президент Байден наголосив на важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інституцій, зокрема Національного антикорупційного бюро України, Спеціальної антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду", - сказано у документі. 

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Йому скільки не вказуй (навіть відкрито) - все одно не зрозуміє.
    А звільнити дєрмаків, татарових і т.д. не може, бо купа компромату на нього, а тікати у ростов вже не варіант
  • alex petrivskiy
    У Зеленского глисты завелись?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому - Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Тарнавський
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