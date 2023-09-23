Байден вказав Зеленському на необхідність незалежної боротьби з корупцією в Україні

Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським наголосив на необхідності незалежної боротьби з корупцією та важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інституцій.