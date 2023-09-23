Захисники України прорвали російську оборону біля Вербового, - Тарнавський

Сили оборони прорвали російську оборону у Вербовому Запорізької області.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтверв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"На лівому фланзі (біля Вербового) ​​ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав Тарнавський під час інтерв’ю в п’ятницю, хоча він визнав, що українські війська рухаються повільніше, ніж очікувалося.

"Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну", - сказав він.

"Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І, ну, не втратити це на практиці, діями", - додав командувач.

Також читайте: Найбільший прорив у контрнаступі станеться після Токмака, - Тарнавський