Слова Байдена про важливість незалежної боротьби з корупцією в Україні - сильний меседж найгіршій частині ОП, - Шабунін

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментував меседж президента США Джо Байдена про необхідність незалежної боротьби з корупцією в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Шабуніна.

На його переконання, це дуже сильний і чіткий меседж найгіршій частині ОП.

"І я б навіть хотів, щоб вони цей меседж НЕ почули. Бо далі йтимуть не меседжі, а дії: наприклад, санкції і жорстка вимога нарешті звільнити з ОП кілька персонажів. Чи мають перелічені інституції проблеми/виклики? Так, мають", - пише він.

Шабунін також акцентує увагу, що американці добре про них знають:

- І про кількох зашкварених суддів ВАКС.

- І про процесуальну та адміністративну залежність САП.

- І про, як мінімум, управлінські проблеми в НАБУ.

- І про правки Лозового, які унеможливлюють розслідування складних злочинів.

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"Про все це і Західні партнери, і українські експерти добре знають. Разом ми вирішимо всі ці проблеми/виклики: десь змінимо закони, десь доведеться змінити людей/менеджмент. Сильна країна НЕ можлива без ефективних державних інституцій", - резюмує він.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським наголосив на необхідності незалежної боротьби з корупцією в Україні.