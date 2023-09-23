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Слова Байдена про важливість незалежної боротьби з корупцією в Україні - сильний меседж найгіршій частині ОП, - Шабунін

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Слова Байдена про важливість незалежної боротьби з корупцією в Україні - сильний меседж найгіршій частині ОП, - Шабунін
Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментував меседж президента США Джо Байдена про необхідність незалежної боротьби з корупцією в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Шабуніна. 

На його переконання, це дуже сильний і чіткий меседж найгіршій частині ОП.

"І я б навіть хотів, щоб вони цей меседж НЕ почули. Бо далі йтимуть не меседжі, а дії: наприклад, санкції і жорстка вимога нарешті звільнити з ОП кілька персонажів. Чи мають перелічені інституції проблеми/виклики? Так, мають", - пише він.

Шабунін також акцентує увагу, що американці добре про них знають:

- І про кількох зашкварених суддів ВАКС.

- І про процесуальну та адміністративну залежність САП.

- І про, як мінімум, управлінські проблеми в НАБУ.

- І про правки Лозового, які унеможливлюють розслідування складних злочинів.

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"Про все це і Західні партнери, і українські експерти добре знають. Разом ми вирішимо всі ці проблеми/виклики: десь змінимо закони, десь доведеться змінити людей/менеджмент. Сильна країна НЕ можлива без ефективних державних інституцій", - резюмує він.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським наголосив на необхідності незалежної боротьби з корупцією в Україні.

Слова Байдена про важливість незалежної боротьби з корупцією в Україні - сильний меседж найгіршій частині ОП, - Шабунін 01

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • акаб акабіч
    зєбіли трохи спізнились.
    хєрмак сьогодні висрав про спєцапєрацію кремля про "корумпованість українського керівництва"
    а Байден вчора його випередив.
    чи то байден кремлєбот, чи то хєрмк звов *******
  • Gary Grant
    Дєрьмаку з татаровим пох. Крали,крадуть та красти будуть. Тільки фізична ліквідація.
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