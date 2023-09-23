США призначили Сторча очільником групи з нагляду за використанням в Україні військової допомоги

Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч очолить команду, яка перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу США.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net.

Роберт Сторч розпочне діяльність з 18 жовтня.

Повідомляється, що він повинен буде контролювати використання допомоги, надісланої Україні та іншим країнам з початку повномасштабного російського вторгнення, її сума сягає приблизно $113 млрд. Американський інспектор співпрацюватиме з Державним департаментом США та спостерігачами USAID.

До його обов'язків входитиме публікування щоквартальних звітів для Конгресу, які будуть загальнодоступними.

Нагадаємо, у вересні стало відомо про рішення Пентагону створити команду для моніторингу американської допомоги Україні.