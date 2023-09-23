На Донеччині за добу внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще одну поранено, - ОВА

Уночі росіяни завдали 4 удари шахедами по Нововасилівці Покровської громади – пошкоджено фермерське господарство, без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

За добу росіяни вбили одного жителя Донецької області, поранили ще одного,

"На Волноваському напрямку у Зеленому Гаю Комарської громади поранено одну людину, пошкоджено 7 двоповерхівок, 1 приватний будинок, будинок культури та промислові будівлі. Вугледар зазнав 2 авіаударів та 21 артобстрілу, також під вогнем Новоукраїнка. На Донецькому напрямку під постійними обстрілами Новомихайлівка і Красногорівка Мар’їнської громади. На ранок Авдіївка зазнала авіаракетного удару та обстрілів із артилерії і танків – зруйновано приватний будинок, пошкоджено лікарню та кінотеатр", - написав Мороз.

В ОВА зазначили що на Горлівському напрямку у Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено 2 промислових об’єкти. У Часовоярській громаді пошкоджено промислову будівлю, інфраструктурний об’єкт і багатоповерхівку. На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Серебрянці Сіверської громади, пошкоджено 2 будинки. У Лиманській громаді пошкоджено будинок в Торському і господарчу споруду в Ямполі.

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