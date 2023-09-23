На Донеччині за добу внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще одну поранено, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
За добу росіяни вбили одного жителя Донецької області, поранили ще одного,
"На Волноваському напрямку у Зеленому Гаю Комарської громади поранено одну людину, пошкоджено 7 двоповерхівок, 1 приватний будинок, будинок культури та промислові будівлі. Вугледар зазнав 2 авіаударів та 21 артобстрілу, також під вогнем Новоукраїнка. На Донецькому напрямку під постійними обстрілами Новомихайлівка і Красногорівка Мар’їнської громади. На ранок Авдіївка зазнала авіаракетного удару та обстрілів із артилерії і танків – зруйновано приватний будинок, пошкоджено лікарню та кінотеатр", - написав Мороз.
В ОВА зазначили що на Горлівському напрямку у Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено 2 промислових об’єкти. У Часовоярській громаді пошкоджено промислову будівлю, інфраструктурний об’єкт і багатоповерхівку. На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Серебрянці Сіверської громади, пошкоджено 2 будинки. У Лиманській громаді пошкоджено будинок в Торському і господарчу споруду в Ямполі.