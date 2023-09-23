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Росія може накопичувати ракети морського базування для майбутніх ударів по Україні, - ОК "Південь"

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Росія може накопичувати ракети морського базування для майбутніх ударів по Україні, - ОК "Південь"
Наразі війська РФ можуть накопичувати ракети з носіїв морського базування для майбутніх ударів по Україні.

Про це сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що треба розуміти, ворог не відмовиться від своїх планів. Буде тиснути, буде атакувати. Вони мають перевагу в повітрі, і це очевидно, мають запас ракет і намагаються його поновлювати. На жаль, санкції не працюють в абсолютному режимі блокування цього виробництва", - сказала Гуменюк.

За її словами, цілком очевидно, що росіяни продовжують накопичувати і ракети морського базування. Вона зазначила, що якраз "Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог досить часто використовував по об’єктах критичної інфраструктури.

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"Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал", - додала Гуменюк.

Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Росія може накопичувати ракети морського базування для майбутніх ударів по Україні

    Та невже???
  • Андрей Пушкарчук
    Навіщо та ППО, у нас є пункти незламності. Фу ***. Люди, вам ще не ********** той наполєон недороблений?
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Такі кмітливі і розумні.
    А ми всі думали,для чого ж раша ракети накопичує?
    Аби хоч на тиждень інтернет відключили у таких кмітливих.
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