ЗСУ за добу на Таврійському напрямку знищили 51 одиницю російської техніки та понад 200 окупантів

Упродовж минулої доби, 22 вересня, українські воїни знищили понад 50 одиниць техніки російських окупантів на Таврійському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напря-мку протягом доби виконали 1116 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 224 особи. В полон здався 1 окупант", - ідеться в повідомленні.

Загалом знищено 51 одиницю військової техніки противника.

Зокрема, 6 танків, 11 ББМ, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, 21 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів.

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