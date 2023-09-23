Дезертира із "Вагнера" Медведєва, який втік до Норвегії, затримали під час спроби потрапити у РФ

Екскомандир одного з відділень російської ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який втік до Норвегії і просив там притулок, був затриманий норвезькою поліцією при спробі нелегального перетину кордону з РФ.

Про це повідомляє The Barents Observer, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловіка затримали в п'ятницю ввечері в селі Гренсе Якобсельв на кордоні з Росією, коли він у темряві намагався перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів.

"Ми можемо підтвердити, що чоловіка затримано", - сказав оперативний командир поліції Фіннмарка Мартін Марум.

Перетин сухопутного кордону в цій місцевості є незаконним.

Спроба перетину кордону відбулася всього через кілька годин після того, як Медведєв накоротко зустрівся з журналістом Barents Observer в центрі міста Кіркенес. 27-річний колишній боєць Групи Вагнера сказав, що має намір перетнути кордон і що він шукає когось, хто міг би його підвезти.

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Як пише видання, "він виглядав схвильованим, але водночас спокійним і рішучим". Медведєв пояснив, що вірить у те, що незабаром його екстрадують в Україну, і що повернення до Росії є безпечнішою альтернативою.

Невдовзі після розмови йому, очевидно, вдалося дістатися до Гренсе Якобсельва, що за 50 км від Кіркенеса. У цьому місці Норвегію і Росію розділяє лише невелика мілка річка, пише видання.

Незрозуміло, як Медведєв дістався до цієї місцевості. Громадський транспорт до прикордонної річки не ходить.