Британія понад рік вела з РФ секретні перемовини щодо глобальної безпеки на тлі війни в Україні

Дискусії точилися навколо проблем безпеки, що впливають як на Британію, так і на міжнародну спільноту, також обговорювалися питання дефіциту зерна та ядерної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News

Непублічні зустрічі відбувалися протягом останніх 18 місяців у різних місцях, таких як Відень і Нью-Йорк. Дискусії переважно точилися навколо проблем безпеки, що впливають як на Британію, так і на міжнародне співтовариство, охоплюючи такі теми, як дефіцит зерна та ядерна безпека.

Один з учасників зустрічей наголосив, що активних мирних переговорів з Росією, спрямованих на дипломатичне розв'язання війни, Британія не вела.

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"Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під час війни з Росією. Ми в жодному разі не ділимо країну на частини і не укладаємо мирні угоди від чийогось імені, але тримати цю лінію контакту відкритою – життєво важливо", – сказав співрозмовник.

Представник британського міністерства закордонних справ підтвердив, що зустрічі з російськими офіційними особами дійсно відбувалися, але, сказав він, лише тоді, коли це було "абсолютно необхідно".

Представник МЗС Британії також відкинув будь-які підозри про те, що на переговорах порушували питання мирної угоди між Росією та Україною. За його словами, такі чутки не є "ні правдивими, ні точними".

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