Створено петицію про нагородження орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня (посмертно) підполковника Михайла Чумаченка

Підполковник Чумаченко Михайло Михайлович був прикладом справжнього офіцера і командира для своїх підлеглих, мав беззаперечний авторитет та повагу серед них. Він зміг у повній мірі передати багатий досвід підлеглим, які були готові йти за своїм командиром на будь-які завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст петиції розміщений на офіційному сайті Глави держави.

"Михайло Чумаченко закінчив Одеський інститут Сухопутних військ у 2000 році. Є випускником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ" та кваліфікацію професіонала військового управління у сфері оборони, офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня (2013 рік).

За час проходження військової служби брав участь в миротворчій місії ООН в складі українського контингенту на території Республіки Ірак в період з 2004 по 2005 роки, а також брав участь в антитерористичній операції на сході України в 2014-2015 роках", - зазначається в петиції.

"Група Михайла Чумаченка однією з перших юридично правильно зафіксувала присутність регулярної російської армії на території України, що дозволило подавати у міжнародні суди і отримувати санкції проти росії.

У ході звільнення частини Донецької області від "сепаратистських підрозділів" в період з травня по жовтень 2014 року неодноразово розвідувальною групою під керівництвом підполковника Чумаченка було проведено розвідку та наведення засобів ураження по блок-постам та взводних опорних пунктах противника.

У 2014 році після однієї з операцій в тилу ворога, повертаючись до місця дислокації, врятував життя пораненого танкіста, якого зустрів по ходу руху, якого взяв з собою в групу.

На посаді командира групи, керував забезпеченням "дороги життя" Донецького аеропорту (2014 рік)", - повідомляє авторка петиції.

Зазначається, що Михайло Чумаченко був відзначений Державною нагородою Орденом "Богдана Хмельницького ІІІ ступеню", відзнакою 74-ого окремого розвідувального батальйону І ступеню, медаллю "Захиснику Дніпропетровська від сепаратизму", почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України "За досягнення у військовій службі" ІІ ступеня, пам’ятним нагрудним знаком "Воїн-миротворець", медаллю "15 років Збройним Силам України", медаллю "За сумлінну службу" ІІІ та ІІ ступеню.

У 2016 році був звільнений з військової служби в запас за станом здоров’я.

Після повномасштабного вторгнення в 2022 році завдяки створеній мережі оперативних джерел в тилу ворога отримував дані щодо розташування та переміщення ворожої техніки. Продовжував розвиток цієї мережі навіть під час перебування в запасі.

За його координатами було влучання на території Мелітопольського аеродрому в позиції ворога, а саме знищено ЗРК С-300 та КШМ (Командно-штабна машина), які уразили пологовий будинок у Вільнянську.

Є підтвердження ураження ЗРК ТОР (Зенітно-ракетний комплекс ТОР) на території Мелітопольського аеродрому та в Херсонській області поруч з селом Чорноморка, значне ураження офіцерського складу - 23 офіцери підрозділу Чеченської Республіки Ахмата Кадирова - в с. Михайлівка Запорізької області.

Ще близько 20 офіцерів було ліквідовано за інформацією Чумаченка М. М. в с. Плодородне Запорізької області. У м. Токмак знищено склад БК та ПММ.

У березні 2022 року мобілізувався та був призначений командиром загону спеціального призначення, який формувався з нуля. Особовий склад підпорядкованому йому загону брав участь у бойових діях за захист Бахмута в період з листопада 2022 року по січень 2023 року.

Трагічна загибель підполковника Чумаченка М. М. є непоправною втратою для підрозділу та військової частини. Однак відібраний, підготовлений та злагоджений ним підрозділ продовжує виконувати завдання з оборони України, втілюючи головні засади національної незалежності, віддано й мужньо продовжувати його справу.



"Зважаючи на високий професіоналізм, відданість українському народу у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, високі показники навченості та виконання бойових завдань підпорядкованим підрозділом, результативну особисту роботу з підпільними мережами та силами оборони країни, за завданнями ударів по стратегічно важливим об’єктам та скупченням ворога, підполковник Чумаченко М.М. гідний до відзначення державною нагородою України – орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня (посмертно)", - закликала авторка петиції.

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