Створено петицію про нагородження орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня (посмертно) підполковника Михайла Чумаченка
Як інформує Цензор.НЕТ, текст петиції розміщений на офіційному сайті Глави держави.
"Михайло Чумаченко закінчив Одеський інститут Сухопутних військ у 2000 році. Є випускником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ" та кваліфікацію професіонала військового управління у сфері оборони, офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня (2013 рік).
За час проходження військової служби брав участь в миротворчій місії ООН в складі українського контингенту на території Республіки Ірак в період з 2004 по 2005 роки, а також брав участь в антитерористичній операції на сході України в 2014-2015 роках", - зазначається в петиції.
"Група Михайла Чумаченка однією з перших юридично правильно зафіксувала присутність регулярної російської армії на території України, що дозволило подавати у міжнародні суди і отримувати санкції проти росії.
У ході звільнення частини Донецької області від "сепаратистських підрозділів" в період з травня по жовтень 2014 року неодноразово розвідувальною групою під керівництвом підполковника Чумаченка було проведено розвідку та наведення засобів ураження по блок-постам та взводних опорних пунктах противника.
У 2014 році після однієї з операцій в тилу ворога, повертаючись до місця дислокації, врятував життя пораненого танкіста, якого зустрів по ходу руху, якого взяв з собою в групу.
На посаді командира групи, керував забезпеченням "дороги життя" Донецького аеропорту (2014 рік)", - повідомляє авторка петиції.
Зазначається, що Михайло Чумаченко був відзначений Державною нагородою Орденом "Богдана Хмельницького ІІІ ступеню", відзнакою 74-ого окремого розвідувального батальйону І ступеню, медаллю "Захиснику Дніпропетровська від сепаратизму", почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України "За досягнення у військовій службі" ІІ ступеня, пам’ятним нагрудним знаком "Воїн-миротворець", медаллю "15 років Збройним Силам України", медаллю "За сумлінну службу" ІІІ та ІІ ступеню.
У 2016 році був звільнений з військової служби в запас за станом здоров’я.
Після повномасштабного вторгнення в 2022 році завдяки створеній мережі оперативних джерел в тилу ворога отримував дані щодо розташування та переміщення ворожої техніки. Продовжував розвиток цієї мережі навіть під час перебування в запасі.
За його координатами було влучання на території Мелітопольського аеродрому в позиції ворога, а саме знищено ЗРК С-300 та КШМ (Командно-штабна машина), які уразили пологовий будинок у Вільнянську.
Є підтвердження ураження ЗРК ТОР (Зенітно-ракетний комплекс ТОР) на території Мелітопольського аеродрому та в Херсонській області поруч з селом Чорноморка, значне ураження офіцерського складу - 23 офіцери підрозділу Чеченської Республіки Ахмата Кадирова - в с. Михайлівка Запорізької області.
Ще близько 20 офіцерів було ліквідовано за інформацією Чумаченка М. М. в с. Плодородне Запорізької області. У м. Токмак знищено склад БК та ПММ.
У березні 2022 року мобілізувався та був призначений командиром загону спеціального призначення, який формувався з нуля. Особовий склад підпорядкованому йому загону брав участь у бойових діях за захист Бахмута в період з листопада 2022 року по січень 2023 року.
Трагічна загибель підполковника Чумаченка М. М. є непоправною втратою для підрозділу та військової частини. Однак відібраний, підготовлений та злагоджений ним підрозділ продовжує виконувати завдання з оборони України, втілюючи головні засади національної незалежності, віддано й мужньо продовжувати його справу.
"Зважаючи на високий професіоналізм, відданість українському народу у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, високі показники навченості та виконання бойових завдань підпорядкованим підрозділом, результативну особисту роботу з підпільними мережами та силами оборони країни, за завданнями ударів по стратегічно важливим об’єктам та скупченням ворога, підполковник Чумаченко М.М. гідний до відзначення державною нагородою України – орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня (посмертно)", - закликала авторка петиції.