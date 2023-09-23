Зеленський обговорив з лідером Судану спільні безпекові виклики
Про це Зеленський повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ
"В аеропорту Шеннон (Ірландія - ред.) провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом. Дякую за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією", - написав Зеленський.
Президент України запросив підтримати ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у цьогорічному саміті.
Крім того, сторони розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Канаді, під час якого провів низку зустрічей із керівництвом держав та підприємцями, а також виступив зі зверненням до парламенту.