Зеленський обговорив з лідером Судану спільні безпекові виклики

Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом в аеропорту Шеннон (Ірландія), під час якої обговорили спільні безпекові виклики, а також розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ

"В аеропорту Шеннон (Ірландія - ред.) провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом. Дякую за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією", - написав Зеленський.

Президент України запросив підтримати ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у цьогорічному саміті.

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Крім того, сторони розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Канаді, під час якого провів низку зустрічей із керівництвом держав та підприємцями, а також виступив зі зверненням до парламенту.